Exposition René Goscinny, Scénariste, quel métier ! Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Exposition René Goscinny, Scénariste, quel métier ! Angoulême, 22 février 2022, Angoulême. Exposition René Goscinny, Scénariste, quel métier ! Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême

2022-02-22 – 2022-03-20 Rue Corneille Musée d’Angoulême

Angoulême Charente Angoulême L’exposition René Goscinny, scénariste, quel métier! ouvre ses portes dès le 22 février au Musée d’Angoulême !

Une ouverture exceptionnelle en amont du festival @bdangouleme (17 au 20 mars) avec une programmation tournée vers la jeunesse et les familles. musees@mairie-angouleme.fr +33 5 45 95 79 88 Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Angoulême Adresse Rue Corneille Musée d'Angoulême Ville Angoulême lieuville Rue Corneille Musée d'Angoulême Angoulême Departement Charente

Angoulême Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/

Exposition René Goscinny, Scénariste, quel métier ! Angoulême 2022-02-22 was last modified: by Exposition René Goscinny, Scénariste, quel métier ! Angoulême Angoulême 22 février 2022 angoulême Charente

Angoulême Charente