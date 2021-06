Exposition : René-Claude Migaud Erquy, 18 juin 2021-18 juin 2021, Erquy.

Exposition : René-Claude Migaud 2021-06-18 – 2021-06-20 Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy Côtes d’Armor

On a écrit que sa peinture est à la croisée du cubisme – les perspectives éclatées – de l’expressionnisme – les couleurs fortes – et de la peinture naïve.

Même si on peut y percevoir des influences, la peinture de René-Claude Migaud n’est pas seulement esthétique et décorative. Elle le caractérise.

Compositions intimistes, natures mortes ou paysages, formes précises aux contours cernés, couleurs chatoyantes où le rouge et le bleu dominent, ses toiles révèlent un univers joyeux et dynamique et ont valu à l’artiste d’être maintes fois primé.

Exposition du vendredi 11 au dimanche 27 juin 2021. Ouverture vendredi, samedi et dimanche. Accès libre, gratuit.

+33 2 57 25 22 22

On a écrit que sa peinture est à la croisée du cubisme – les perspectives éclatées – de l’expressionnisme – les couleurs fortes – et de la peinture naïve.

Même si on peut y percevoir des influences, la peinture de René-Claude Migaud n’est pas seulement esthétique et décorative. Elle le caractérise.

Compositions intimistes, natures mortes ou paysages, formes précises aux contours cernés, couleurs chatoyantes où le rouge et le bleu dominent, ses toiles révèlent un univers joyeux et dynamique et ont valu à l’artiste d’être maintes fois primé.

Exposition du vendredi 11 au dimanche 27 juin 2021. Ouverture vendredi, samedi et dimanche. Accès libre, gratuit.