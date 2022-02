Exposition : Rencontres de Printemps Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Manche

Exposition : Rencontres de Printemps Barneville-Carteret, 25 mars 2022, Barneville-Carteret. Exposition : Rencontres de Printemps Barneville-Carteret

2022-03-25 11:00:00 – 2022-03-27 13:00:00

Barneville-Carteret Manche Rendez-vous salle du Parc pour découvrir l’exposition « Rencontres de Printemps », qui met en lumière le travail d’amateurs de talent. Rendez-vous salle du Parc pour découvrir l’exposition « Rencontres de Printemps », qui met en lumière le travail d’amateurs de talent. pierre.lekiosquedesdunes@gmail.com +33 2 33 53 88 29 Rendez-vous salle du Parc pour découvrir l’exposition « Rencontres de Printemps », qui met en lumière le travail d’amateurs de talent. Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Barneville-Carteret, Manche Autres Lieu Barneville-Carteret Adresse Ville Barneville-Carteret lieuville Barneville-Carteret Departement Manche

Barneville-Carteret Barneville-Carteret Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barneville-carteret/

Exposition : Rencontres de Printemps Barneville-Carteret 2022-03-25 was last modified: by Exposition : Rencontres de Printemps Barneville-Carteret Barneville-Carteret 25 mars 2022 Barneville-Carteret manche

Barneville-Carteret Manche