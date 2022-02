Exposition – Rencontres avec le vivant Quintin, 1 mars 2022, Quintin.

Exposition – Rencontres avec le vivant Librairie Le Marque Page 43 Grand’Rue Quintin

2022-03-01 – 2022-04-02 Librairie Le Marque Page 43 Grand’Rue

Quintin Côtes d’Armor

Toujours assez proche de la nature, et de la vie qui la constitue, Raphaël Tréhorel, depuis maintenant cinq ans, cherche à transmettre les émotions de ses rencontres avec le vivant, qu’il soit animal ou végétal. Cette exposition est le résultat de longues heures d’affût, de recherches, d’échecs, de voyages mais aussi de rencontres inattendues et inespérées. Le photographe espère pouvoir monter à travers ses photographies la diversité et la fragilité de ce qui nous entoure et l’importance d’en prendre soin. En prenant le temps d’observer et d’explorer nos paysages on peut voyager, faire de belles rencontres et vivre plein d’émotions fortes.

lemarquepage22@gmail.com +33 2 96 73 02 02 https://www.librairielemarquepage.fr/

