EXPOSITION & RENCONTRE | Entretien avec Aude Bellanger ENSAM Montpellier, jeudi 22 février 2024.

EXPOSITION & RENCONTRE | Entretien avec Aude Bellanger L’ENSAM et la MAOM ont le plaisir d’accueillir Aude Bellanger, architecte et illustratrice. Jeudi 22 février, 18h00 ENSAM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T18:00:00+01:00 – 2024-02-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T18:00:00+01:00 – 2024-02-22T20:00:00+01:00

EXPOSITION & RENCONTRE

Exposition et rencontre avec Aude Bellanger

Exposition du 20 février au 15 mars – Rencontre le 22 février à 18h

Amphi 1, ENSAM – 179 rue de l’Espérou, Montpellier

L’exposition « Être des femmes architectes » présente une série d’illustrations éclairantes qui dévoile les réalités du sexisme ordinaire perdurant dans le milieu de l’architecture, depuis les études jusqu’à la vie professionnelle en agence.

Ces œuvres d’art découlent des témoignages poignants de femmes architectes, qu’elles soient déjà dans le métier ou encore étudiantes en école, et qui osent pointer du doigt les stéréotypes de genre persistants dans le monde de l’architecture, ainsi que les comportements sexistes auxquels elles font parfois face.

À travers ces illustrations, l’objectif est de mettre en lumière, toujours avec une pointe d’humour, des situations à la fois banalisées et pourtant anormales. L’intention est de sensibiliser collectivement et de susciter une réflexion profonde, afin d’encourager un changement nécessaire.

Ces images sont un appel à l’action, un rappel puissant que l’égalité des sexes et la diversité doivent être au cœur de l’architecture moderne. En exposant ces injustices et en suscitant des conversations, nous aspirons à un futur où chaque femme architecte pourra prospérer sans être entravée par des préjugés basés sur son genre.

Aude Bellanger explore la dimension narrative de l’architecture à travers le dessin à la main. Son travail consiste à donner une voix visuelle à l’architecture, à raconter des histoires à travers l’illustration, tout en encourageant la réflexion sur la manière dont nous pourrions mieux habiter le monde.

Cette exposition est accueillie en partenariat avec l’Ensam Montpellier, et la rencontre est modérée par l’ARPAL, association étudiante de l’ENSAM.

ENSAM 179 rue de l’esperou 34095 montpellier Montpellier 34095 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://maom.fr/exposition-2/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.montpellier.archi.fr/agenda/rencontre-avec-aude-bellanger-etre-des-femmes-architectes/ »}]

architecture rencontre

Isaure Lambert