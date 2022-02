Exposition-Rencontre « Elles comme lettres» Maison de quartier des Pyramides Evry Évry Catégories d’évènement: Essonne

Évry

Exposition-Rencontre « Elles comme lettres» Maison de quartier des Pyramides Evry, 8 mars 2022, Évry. Exposition-Rencontre « Elles comme lettres»

Maison de quartier des Pyramides Evry, le mardi 8 mars à 18:30

### EXPOSITION RENCONTRE « Elles comme lettres», avec les artistes : – Emmanuelle Halliday alias Bad and Proud, street artiste qui exposera son travail de lettrage – Gaëlle Huber, graphiste avec ses recherches typographiques – Y-lan Lettering créatif qui travaille la calligraphie moderne sur différents supports. Vernissage Mardi 8 mars 2022 , à 18h30 avec une réalisation en direct de Bad and Proud Evènement proposé par l’association Préfigurations Maison de quartier des Pyramides- Centre social Jacques Prévert 402 Sq. Jacques Prévert, 91000 Évry-Courcouronnes Expos du 8 mars au 20 avril 2022 proposé par Préfigurations

Gratuit

L’association Préfigurations propose une Exposition Evry “Elles comme lettres” Vernissage Mardi 8 mars 2022 , à 18h30 avec une réalisation en direct de Bad and Proud Maison de quartier des Pyramides Evry 402 square Jacques Prévert Evry Évry Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T18:30:00 2022-03-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Évry Autres Lieu Maison de quartier des Pyramides Evry Adresse 402 square Jacques Prévert Evry Ville Évry lieuville Maison de quartier des Pyramides Evry Évry Departement Essonne

Maison de quartier des Pyramides Evry Évry Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evry/

Exposition-Rencontre « Elles comme lettres» Maison de quartier des Pyramides Evry 2022-03-08 was last modified: by Exposition-Rencontre « Elles comme lettres» Maison de quartier des Pyramides Evry Maison de quartier des Pyramides Evry 8 mars 2022 Évry Maison de quartier des Pyramides Evry Évry

Évry Essonne