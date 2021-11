Villeneuve-d'Ascq Salle des Genêts d’Or Nord, Villeneuve-d'Ascq Exposition / Rencontre – AAVAL Salle des Genêts d’Or Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Vendredi 5 novembre 2021 à 19h – Exposition / Rencontre organisées par l’Association pour l’Amitié entre Villeneuve d’Ascq et Leverkusen “AAVAL” à la salle des Genêts d’or.** Pour mettre en valeur et faire découvrir le travail (peintures et sculptures) des artistes amateurs des bénévoles * Un pot de l’amitié, offert à tous, marquera ce moment de convivialité * [gecollet16@gmail.com](mailto:gecollet16@gmail.com) * salle des Genêts d’Or (ruelle d’Ascq) * AAVAL : [[http://aaval.eu](http://aaval.eu)](http://aaval.eu) Vendredi 5 novembre 2021 à 19h – Exposition / Rencontre organisées par l’Association pour l’Amitié entre Villeneuve d’Ascq et Leverkusen “AAVAL” à la salle des Genêts d’or Salle des Genêts d’Or ruelle d’Ascq 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

