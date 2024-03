Exposition Renaud Loisy et Laurence Guille Salle Vallée Mortagne-au-Perche, samedi 6 avril 2024.

Exposition Renaud Loisy et Laurence Guille Salle Vallée Mortagne-au-Perche Orne

Exposition de Renaud Loisy (wasi-sabi bois trouvé, bois tourné, tournage et sculpture sur bois) et Laurence Guille (création de bijoux en laiton et pierres naturelles).

Exposition de Renaud Loisy (wasi-sabi bois trouvé, bois tourné, tournage et sculpture sur bois) et Laurence Guille (création de bijoux en laiton et pierres naturelles). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

L’événement Exposition Renaud Loisy et Laurence Guille Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2024-03-26 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE