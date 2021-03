Herbignac Château de Ranrouët Herbignac, Loire-Atlantique Exposition »Renart et compagnie » Pablo Castillo Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Exposition »Renart et compagnie » Pablo Castillo Château de Ranrouët, 15 mai 2021-15 mai 2021, Herbignac. Exposition »Renart et compagnie » Pablo Castillo

du samedi 15 mai au lundi 20 septembre à Château de Ranrouët

Pablo Castillo – Sculpteur animalier Dans la cour du château; l’artiste met en scène ses sculptures en terre cuite inspirées des récits médiévaux du Roman de Renart. La programmation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries et en fonction de la situation de la situation sanitaire. Pablo Castillo – Sculpteur animalier Dans la cour du château; l’artiste met en scène ses sculptures en terre cuite inspirées des récits médiévaux du Roman de Renart. La programmation est su… Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-15T09:00:00 2021-05-15T19:00:00;2021-05-16T09:00:00 2021-05-16T19:00:00;2021-05-17T09:00:00 2021-05-17T19:00:00;2021-05-18T09:00:00 2021-05-18T19:00:00;2021-05-19T09:00:00 2021-05-19T19:00:00;2021-05-20T09:00:00 2021-05-20T19:00:00;2021-05-21T09:00:00 2021-05-21T19:00:00;2021-05-22T09:00:00 2021-05-22T19:00:00;2021-05-23T09:00:00 2021-05-23T19:00:00;2021-05-24T09:00:00 2021-05-24T19:00:00;2021-05-25T09:00:00 2021-05-25T19:00:00;2021-05-26T09:00:00 2021-05-26T19:00:00;2021-05-27T09:00:00 2021-05-27T19:00:00;2021-05-28T09:00:00 2021-05-28T19:00:00;2021-05-29T09:00:00 2021-05-29T19:00:00;2021-05-30T09:00:00 2021-05-30T19:00:00;2021-05-31T09:00:00 2021-05-31T19:00:00;2021-06-01T09:00:00 2021-06-01T19:00:00;2021-06-02T09:00:00 2021-06-02T19:00:00;2021-06-03T09:00:00 2021-06-03T19:00:00;2021-06-04T09:00:00 2021-06-04T19:00:00;2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T19:00:00;2021-06-07T09:00:00 2021-06-07T19:00:00;2021-06-08T09:00:00 2021-06-08T19:00:00;2021-06-09T09:00:00 2021-06-09T19:00:00;2021-06-10T09:00:00 2021-06-10T19:00:00;2021-06-11T09:00:00 2021-06-11T19:00:00;2021-06-12T09:00:00 2021-06-12T19:00:00;2021-06-13T09:00:00 2021-06-13T19:00:00;2021-06-14T09:00:00 2021-06-14T19:00:00;2021-06-15T09:00:00 2021-06-15T19:00:00;2021-06-16T09:00:00 2021-06-16T19:00:00;2021-06-17T09:00:00 2021-06-17T19:00:00;2021-06-18T09:00:00 2021-06-18T19:00:00;2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T19:00:00;2021-06-20T09:00:00 2021-06-20T19:00:00;2021-06-21T09:00:00 2021-06-21T19:00:00;2021-06-22T09:00:00 2021-06-22T19:00:00;2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T19:00:00;2021-06-24T09:00:00 2021-06-24T19:00:00;2021-06-25T09:00:00 2021-06-25T19:00:00;2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T19:00:00;2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T19:00:00;2021-06-28T09:00:00 2021-06-28T19:00:00;2021-06-29T09:00:00 2021-06-29T19:00:00;2021-06-30T09:00:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T09:00:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-02T09:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T09:00:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-05T09:00:00 2021-07-05T19:00:00;2021-07-06T09:00:00 2021-07-06T19:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T19:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T19:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T09:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T19:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T09:00:00 2021-07-25T19:00:00;2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T09:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T19:00:00;2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T09:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T19:00:00;2021-08-09T09:00:00 2021-08-09T19:00:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T09:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T09:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T09:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T09:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T19:00:00;2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T19:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T19:00:00;2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T19:00:00;2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T19:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T19:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T19:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T19:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T19:00:00;2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T19:00:00;2021-08-30T09:00:00 2021-08-30T19:00:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T19:00:00;2021-09-01T09:00:00 2021-09-01T19:00:00;2021-09-02T09:00:00 2021-09-02T19:00:00;2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T19:00:00;2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T19:00:00;2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T19:00:00;2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T19:00:00;2021-09-07T09:00:00 2021-09-07T19:00:00;2021-09-08T09:00:00 2021-09-08T19:00:00;2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T19:00:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T09:00:00 2021-09-12T19:00:00;2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Château de Ranrouët Adresse Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac