Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Exposition “Rémanences” de Martine Pinsolle Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Exposition “Rémanences” de Martine Pinsolle Seignosse, 20 novembre 2021, Seignosse. Exposition “Rémanences” de Martine Pinsolle Fonds Labégorre 2 Impasse de la Lande Seignosse

2021-11-20 – 2022-01-07 Fonds Labégorre 2 Impasse de la Lande

Seignosse Landes Du 20 novembre au 7 janvier : exposition “Rémanences” de Martine Pinsolle, au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg. Entrée libre.

Vernissage le 20 novembre à 18h en présence de l’artiste. Le Fond Labégorre vous invite à découvrir le travail de cette artiste à travers de beaux portraits d’hier et d’aujourd’hui. Présentation de l’artiste :

Artiste de la Côte Basque, travaillant sur le thème de la figure humaine, en grands formats déclinés dans des univers naturels, balnéaires ou urbains.

Sa peinture est résolument figurative : le dessin, l’arabesque, les valeurs sont autant de références académiques auxquelles l’artiste reste attachée, avec une prédilection pour le traitement de la lumière.

Le travail de Martine Pinsolle est décliné sur des supports différents et avec diverses techniques : huile sur toile de lin ou de jute, acrylique sur les papiers. Le Fond Labégorre vous invite à découvrir le travail de cette artiste à travers de beaux portraits d’hier et d’aujourd’hui. Du 20 novembre au 7 janvier : exposition “Rémanences” de Martine Pinsolle, au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg. Entrée libre.

Vernissage le 20 novembre à 18h en présence de l’artiste. Le Fond Labégorre vous invite à découvrir le travail de cette artiste à travers de beaux portraits d’hier et d’aujourd’hui. Présentation de l’artiste :

Artiste de la Côte Basque, travaillant sur le thème de la figure humaine, en grands formats déclinés dans des univers naturels, balnéaires ou urbains.

Sa peinture est résolument figurative : le dessin, l’arabesque, les valeurs sont autant de références académiques auxquelles l’artiste reste attachée, avec une prédilection pour le traitement de la lumière.

Le travail de Martine Pinsolle est décliné sur des supports différents et avec diverses techniques : huile sur toile de lin ou de jute, acrylique sur les papiers. Martine Pinsolle

Fonds Labégorre 2 Impasse de la Lande Seignosse

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse Fonds Labégorre 2 Impasse de la Lande Ville Seignosse lieuville Fonds Labégorre 2 Impasse de la Lande Seignosse