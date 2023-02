Exposition – Religare d’Ann Bernachin Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Exposition – Religare d’Ann Bernachin Maison Saint-Yves, 4 mars 2023, Saint-Brieuc . Exposition – Religare d’Ann Bernachin 81, rue Mathurin Méheut Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Cotes-d’Armor Maison Saint-Yves 81, rue Mathurin Méheut

2023-03-04 10:00:00 – 2023-04-22 18:00:00

Maison Saint-Yves 81, rue Mathurin Méheut

Saint-Brieuc

Cotes-d’Armor Ann Bernachin est née en 1977 à Saint-Brieuc. Elle glane et collectionne de nombreuses plantes qu’elle conserve des mois ou des années avant de la réutiliser. En les manipulant, elle découvre ce qu’elles portent en elles à travers leur structure graphique ou leur symbole. Des collections curieuses naissent et donnent à voir à travers des assemblages qui questionnent notre rapport au temps. La nature se fait miroir de notre devenir. Telle que les fleurs pour les insectes, ses œuvres sont des leurres qui attirent le regard et invitent à la contemplation. maisonsaintyves@diocese22.fr +33 2 96 38 13 40 https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/maison-saint-yves/ Maison Saint-Yves 81, rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Cotes-d'Armor Maison Saint-Yves 81, rue Mathurin Méheut Ville Saint-Brieuc lieuville Maison Saint-Yves 81, rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Departement Cotes-d'Armor

Exposition – Religare d’Ann Bernachin Maison Saint-Yves 2023-03-04 was last modified: by Exposition – Religare d’Ann Bernachin Maison Saint-Yves Saint-Brieuc 4 mars 2023 81 Côtes-d’Armor Maison Saint-Yves Saint-Brieuc rue Mathurin Méheut Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Cotes-d'Armor

Saint-Brieuc Cotes-d'Armor