Exposition Reliance Bibliothèque d’Olivet Olivet, lundi 1 avril 2024.

Exposition Reliance Chantal Jousset et Mariejo Maraquin unissent leurs 2 univers. Elles vous invitent à leur exposition inédite de peinture et d’osier assemblés dans une même symphonie. 2 avril – 4 mai Bibliothèque d’Olivet Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T00:00:00+02:00 – 2024-04-02T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-04T00:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Leur cheminement intérieur avec la géométrie sacrée et le Mandala leur ont donné l’élan d’exposer ensemble dans ce lieu propice à la contemplation.

Elles ont choisi le titre « Reliance ». Il leur évoque, le mouvement, les liens, les échanges, les interactions et interconnections entre tous les éléments qui constituent le Vivant. Donne du sens

En effet, on peut observer que les nombres et la géométrie sont présents partout. Ils constituent les formes aussi bien dans l’infiniment grand (système solaire, galaxie), dans la nature (fleur, cristaux neige…), dans l’architecture que dans l’infiniment petit (cellule, atome).

Elles vous présenteront des œuvres communes ainsi que des œuvres personnelles créées pour cette occasion.

Visites et ateliers de 10h30 à 11h30 les samedis 6 et 13 avril et le samedi 4 mai.

Réservations auprès de Chantal Jousset au 06 38 36 02 37.

Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire