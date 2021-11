Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines EXPOSITION : RÉJOUISSANCES DE NOËL Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

EXPOSITION : RÉJOUISSANCES DE NOËL Sarreguemines, 23 novembre 2021

2021-11-23 10:00:00 – 2021-12-24 12:00:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Noël pour moi a toujours été un moment magique. Depuis ma plus tendre enfance, les fêtes de fin d’année sont synonymes de partage, d’amour, et de famille… c’est simplement la plus belle période de l’année. En peignant mes toiles, tous mes souvenirs de petite fille resurgissent.

J’espère, qu’avec cette exposition, j’arriverai à vous transporter tous, petits et grands, dans mon monde féerique de bonhommes de neige et de pères Noël.

C’est avec le cœur rempli de belles pensées que je vous souhaite, à travers mes peintures, de très belles fêtes. +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Freepik

