2022-11-07 – 2022-12-04

Haute-Loire En écho au spectacle Marie Tudor programmé au théâtre du Puy-en-Velay le 22 novembre prochain, la bibliothèque vous propose une exposition sur les reines puissantes qui ont fait l’histoire du monde. Bibliothèque du Puy-en-Velay 5 place de la Halle Le Puy-en-Velay

