Exposition : Régiocréativ’ Sélestat, 13 novembre 2021, Sélestat.

Exposition : Régiocréativ’ 2021-11-13 – 2021-11-14

Sélestat Bas-Rhin

Une quinzaine d’artistes exposent le temps d’un week-end leurs œuvres de peinture sur toile, sur soie, sur plexiglass, de céramique, de sculptures sur bois, sur pierre, venus des 4 coins de l’Alsace et du Pays de Bade. Cette association bien connue des sélestadiens depuis plus de 20 ans propose au public le résultat des créations des artistes après une période de confinement de plus d’un an.

Exposition artistique présentant le travail d’artistes français et allemands – caveau Ste Barbe

+33 3 69 33 47 93

