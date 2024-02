Exposition Régine Pivier-Attolini Galerie de la Raffinerie Martigues, samedi 3 février 2024.

Régine Pivier-Attolini expose ses œuvres à la galerie de la Raffinerie dans le quartier de l’île. Régine est amoureuse des couleurs qui sont pour elle essentielles. Elle choisit des tons chauds, créant un univers vivant et coloré.

Régine Pivier-Attolini grandit avec le chant des cigales à Martigues dans le Sud-Est de la France.

Elle se laisse guider par ses émotions pour le choix et la maîtrise de ses coloris.

Ses œuvres sont une alliance entre abstraction et figuration.

Lors de ses voyages elle se nourrit de nouvelles teintes et cultures, sources d’inspiration de ses œuvres futures.

Régine vit et travaille à Martigues, terre de son enfance et multiplie les expositions en France et à l’étranger. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-28

Galerie de la Raffinerie 36 rue de la république

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur collectiflesraffineurs@gmail.com

