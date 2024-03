Exposition Reg’Art Riquewihr, samedi 13 avril 2024.

Exposition Reg’Art Riquewihr Haut-Rhin

Cinq artistes vous proposent un nouveau regard à travers de leurs œuvres à l’occasion de cette exposition organisée par l’association Art et Culture de Riquewihr.

Cinq artistes apportent des nouveaux regards à travers leurs œuvres à travers cette exposition organisée par l’association Art et Culture de Riquewihr.

Vous y trouverez des sculptures, des photos et des peintures pour le plus grand plaisir de vos yeux ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Salle du château

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est comitedesfetesderiquewihr@gmail.com

L’événement Exposition Reg’Art Riquewihr a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr