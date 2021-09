Chamarande Archives départementales de l'Essonne Chamarande, Essonne Exposition “Regards sur vos archives, archives privées en Essonne” Archives départementales de l’Essonne Chamarande Catégories d’évènement: Chamarande

Cette exposition est née de la volonté de montrer l’importance des archives privées. Le confinement de l’année 2020 a été l’occasion pour chacun de ” produire” ou de rassembler des documents divers : dessins, journaux intimes, articles de revues, objets… qui racontent le quotidien vécu dans ce moment historique de crise sanitaire ou d’autres événements de toute vie personnelle et familiale.

Accès soumis au contrôle du Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Venez parcourir les univers particuliers, intimistes et émouvants parfois, d’une institutrice, d’érudits locaux, d’un salarié syndiqué, d’un passionné de sports mécaniques ou encore d’une entreprise. Archives départementales de l’Essonne 38, rue du Commandant-Arnoux RDV Cour des communs, près de l’entrée des Archives, Chamarande, 91730 Chamarande Essonne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

