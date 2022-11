Exposition : Regards sur les collections Artistes Alsaciens 1910-1960

Exposition : Regards sur les collections Artistes Alsaciens 1910-1960, 12 novembre 2022, . Exposition : Regards sur les collections Artistes Alsaciens 1910-1960



2022-11-12 – 2022-12-24 Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse possède une riche collection d’artistes alsaciens du 20ème siècle. Parmi eux : Alfred Giess, Léon Lehmann, Charles Walch, Robert Breitwieser sont mis en lumière dans cette exposition. Méconnus du grand public, ces artistes sont parfois relégués au régionalisme pourtant peu représentatif de leur peinture. Côtoyant les courants d’avant-garde parisiens, ils ont participé au renouveau de la création locale. Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse possède une riche collection d’artistes alsaciens du 20ème siècle. +33 3 89 33 78 11 dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville