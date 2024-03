Exposition Regards sur l’emploi, portraits d’acteurs roubaisiens L’Avant-Poste Roubaix, vendredi 1 mars 2024.

Exposition Regards sur l’emploi, portraits d’acteurs roubaisiens Exposition photos 1 mars – 28 juin L’Avant-Poste gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T08:30:00+01:00 – 2024-03-01T17:30:00+01:00

Fin : 2024-06-28T08:30:00+02:00 – 2024-06-28T17:30:00+02:00

Exposition

Regards sur l’emploi, portraits d’acteurs roubaisiens,

1er mars au 28 juin 2024

Avant-Poste

La ville de Roubaix vous présente l’exposition photographique Regards sur l’emploi, Portraits d’acteurs roubaisiens. Au cœur de l’Avant-Poste, tiers lieu Economie – Emploi – Formation, 11 portraits d’acteurs de l’emploi mettant en lumière les engagements de chacun vers l’insertion professionnelle, vous seront présentés du 1er mars au 28 juin 2024.

Vous y trouverez les portraits de différents acteurs :

– Médiateurs de la ville de Roubaix /Cités de l’Emploi – Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

– Maison de l’Emploi du Roubaisis (MiE)

– Maison REA’gir

– Mission locale de Roubaix

– AREP FRESC

– EPNAK

– APELS / Agence But en Or

– Expériences sans frontières du GRETA – GIP FCIP LILLE

– AFPA

– Action Insertion Culture Centre social des 3 Villes de Hem

– APEC

La démarche « Roubaix s’engage pour l’Emploi », mise en place par la ville, propose des initiatives rapprochant l’offre et la demande d’emploi, tout en favorisant la collaboration entre les différents acteurs intervenant dans la chaîne emploi-formation-insertion. A travers cette exposition, la ville valorise en images un aperçu des acteurs clés du monde professionnel à Roubaix, non seulement ceux qui œuvrent pour l’insertion, mais également ceux qui ont bénéficié d’un accompagnement.

Anouk Desury , photographe de 28 ans, est attachée au territoire roubaisien depuis ces études. Après un BTS Photographie à Roubaix et un DU en photographie documentaire à Carcassonne, elle décide de revenir à Roubaix en 2016.

Spécialisée dans la photographie de reportage, elle a immortalisé cette série de portraits avec authenticité et spontanéité. Son expérience et son regard vif ont su valoriser les acteurs de l’emploi roubaisiens.

JEU :

Sur place, à l’Avant-Poste, vous pouvez participer au jeu « Roubaix s’engage pour l’emploi! ». Il vous suffit d’indiquer au stylo, sur le bulletin fourni, vos coordonnées, le prénom de la personne accompagnante et celui de la personne accompagnée (vers l’emploi) pour chacun des 11 portraits (les prénoms sont notés sur le cartel, sous la photo); puis de déposer le bulletin plié, dans une des 2 urnes disposées dans l’atrium.

Un tirage au sort aura lieu chaque mois jusqu’au 28 juin

A gagner : un kit « Roubaix s’engage pour l’emploi (Tshirt, sytlo, carnet et sac réutilisable en tissu)

Entrée libre et gratuite :

du 1er mars au 28 juin, sauf jours fériés

Avant-Poste, 33 boulevard Leclerc Roubaix

du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30

métro Eurotéléport

T.03 59 57 32 00

L’Avant-Poste 33 boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France https://avantposte-roubaix.fr/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=9937bb1d-85f9-4220-9c36-52e0df7773b0;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=9937bb1d-85f9-4220-9c36-52e0df7773b0 [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 32 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.avantposte-roubaix.fr »}]

emploi formation

ville de Roubaix