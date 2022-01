Exposition « Regards sur le Nord » Hôtel de Ville Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

Exposition « Regards sur le Nord »

du samedi 5 février au dimanche 13 février à Hôtel de Ville

à l’ Espace Simone Veil, Hôtel de Ville Attention pass sanitaire obligatoire

entrée libre

Métropolille Images – Club photo Lille et le CinéPhoto Club d’Haubourdin jouent les prolongations d’Entr’images Expo 2021 en présentant leurs « Regards sur le Nord ». Hôtel de Ville 15 rue Albert Bernard, Santes Santes Nord

2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T18:00:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00

Santes Nord