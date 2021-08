Lieusaint Maison des cultures et des arts Lieusaint, Seine-et-Marne Exposition “Regards sur la ville” Maison des cultures et des arts Lieusaint Catégories d’évènement: Lieusaint

Seine-et-Marne

Exposition “Regards sur la ville” Maison des cultures et des arts, 17 septembre 2021, Lieusaint. Exposition “Regards sur la ville”

du vendredi 17 septembre au vendredi 29 octobre à Maison des cultures et des arts

Synopsis ——– Etre attentif à ce qui nous entoure, aux détails, au temps qui passe, voilà tout ce qu’offre l’exposition « Regards sur la ville » à travers l’objectif des participants Lieusaintais de ce concours photos et qui résonne avec le travail de la photographe Isabelle Scotta. C’est donc une vision croisée, un dialogue sur notre patrimoine vivant qui sont proposés à travers toutes ces images fortes, surprenantes, tendres ou amusantes. Isabelle Scotta aime s’imprégner d’un territoire qu’elle parcourt en marchant, à l’affût de l’obscurité toujours ancrée dans le réel , attentive aux détails du quotidien mais en captant des ambiances singulières qui activent l’imaginaire . Pourquoi venir ————– Une exposition pour découvrir des clichés pas clichés (!) de Lieusaint et pourquoi pas se mettre à la photo ! Visite —— Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h Vendredi et samedi : 14 h - 18 h Ouverture exceptionnelle dimanche 10 octobre : 14 h - 18 h Vernissage ———- Samedi 18 septembre à 18 h à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. * Vote pour le prix du public sur place jusqu’au 15 octobre * Remises du Prix du Jury et du Prix du Public samedi 16 octobre à 18h

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Découvrez les photographies prises à Lieusaint par les participants du concours photos et présentées en regard de celles de l’artiste invitée Isabelle Scotta, voyageuse de proximité. Maison des cultures et des arts 86 rue de Paris, Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00

