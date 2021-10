Sèvremoine Sèvremoine Maine-et-Loire, Sèvremoine EXPOSITION REGARDS Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

EXPOSITION REGARDS 2021-12-11 – 2021-12-11 Centre du Prieuré 12 Rue du Docteur Schweitzer
Sèvremoine Maine-et-Loire

Sèvremoine Maine-et-Loire L’exposition Regards revient pour sa 31ème édition. Découvrez près de 200 œuvres d’artistes originaire de toute la région : aquarelle, peinture à l’huile, gouache, aérographie, dessin, sculpture… L’invité d’honneur, Lionel Moyet, exposera plusieurs sculptures, colorées ou monochromes, qui se caractérisent par une déformation des proportions et un caractère joyeux. Travaillant le mouvement et le volume, l’artiste choletais est à la recherche de légèreté et d’équilibre (ou de déséquilibre parfois) dans des œuvres s’aventurant dans des univers différents comme le cirque ou la danse. Plusieurs temps forts ponctueront l’exposition :

– Démonstration de Lionel Moyet, samedi à 15h (ouvert à tous)

– Vernissage de l’exposition et remise des prix du jury, samedi à 18h

– Présentation des œuvres du Club Photo Macairois et atelier photo “portrait”. N’hésitez pas à apporter votre clé usb, c’est gratuit.

– Intervention de l’invité d’honneur auprès des scolaires suivi d’une visite de l’exposition des écoles. Participez à la 31ème édition de l’Exposition Regards à St Macaire en Mauges ! exporegards@sevremoine.fr +33 6 31 45 28 85 https://www.sevremoine.fr/ L’exposition Regards revient pour sa 31ème édition. Découvrez près de 200 œuvres d’artistes originaire de toute la région : aquarelle, peinture à l’huile, gouache, aérographie, dessin, sculpture… L’invité d’honneur, Lionel Moyet, exposera plusieurs sculptures, colorées ou monochromes, qui se caractérisent par une déformation des proportions et un caractère joyeux. Travaillant le mouvement et le volume, l’artiste choletais est à la recherche de légèreté et d’équilibre (ou de déséquilibre parfois) dans des œuvres s’aventurant dans des univers différents comme le cirque ou la danse. Plusieurs temps forts ponctueront l’exposition :

