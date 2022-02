EXPOSITION REGARDS Schorbach Schorbach Catégories d’évènement: Moselle

EXPOSITION REGARDS Schorbach, 1 avril 2022, Schorbach.

2022-04-01 14:00:00 – 2022-06-26 17:00:00

Schorbach Moselle Schorbach Nouvelle exposition contemporaine au Centre d’Arts de Schorbach :

Pour son exposition, l’artiste Valentine Clouët des Pesruches a choisi des oeuvres qui conjugent les espaces discursifs à travers les ouvertures.

Trente oeuvres de Valentine des Pesruches sont exposées au Centre d’Arts de Schorbach. La scénographie de l’exposition, imaginée par l’artiste, conjugue son imagination, son trait et sa technique, dans le rythme sobre et soutenu, avec un lieu particulier dédié aux arts contemporains. contact@centre-arts.fr +33 3 72 29 31 02 https://www.centre-arts.fr/ rue du stade à coté de la Salle Polyvalente Schorbach

