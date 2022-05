Exposition regards multiples Le Fel Le Fel Catégories d’évènement: Aveyron

Le Fel

Exposition regards multiples Le Fel, 15 mai 2022, Le Fel. Exposition regards multiples Poterie du Don Le Fel

2022-05-15 – 2022-07-10

Poterie du Don Le Fel Aveyron Le Fel EUR Daphné Corregan est devenue, tout au long de ses 40 ans de carrière céramique, une figure de proue du paysage culturel français. A la fois artiste prolifique et enseignante influente, elle jouit d’une reconnaissance internationale sans équivoque, comme en témoignent les collections publiques d’une dizaine de pays ayant compris tout l’intérêt d’acquérir ses oeuvres.

Cette exposition vous donnera l’opportunité d’aller à la rencontre d’un esprit exceptionnel, arpentant avec une maestria technique évidente une diversité d’expressions parfaitement surprenantes. Voilà une artiste dont chaque sculpture est suspendue entre suggestion improbable et affirmation plastique délibérée, dont certaines, telles les têtes post-orweliliennes au regard impassible doivent beaucoup aux oeuvres héroïques du réalisme social, qu’elles soient russes ou chinoises.

Voici donc un portait générique bien en adéquation avec notre propre époque où la lutte entre le tribalisme et le civisme bat son plein. Oeuvres de Daphné Corregan Daphné Corregan est devenue, tout au long de ses 40 ans de carrière céramique, une figure de proue du paysage culturel français. A la fois artiste prolifique et enseignante influente, elle jouit d’une reconnaissance internationale sans équivoque, comme en témoignent les collections publiques d’une dizaine de pays ayant compris tout l’intérêt d’acquérir ses oeuvres.

Cette exposition vous donnera l’opportunité d’aller à la rencontre d’un esprit exceptionnel, arpentant avec une maestria technique évidente une diversité d’expressions parfaitement surprenantes. Voilà une artiste dont chaque sculpture est suspendue entre suggestion improbable et affirmation plastique délibérée, dont certaines, telles les têtes post-orweliliennes au regard impassible doivent beaucoup aux oeuvres héroïques du réalisme social, qu’elles soient russes ou chinoises.

Voici donc un portait générique bien en adéquation avec notre propre époque où la lutte entre le tribalisme et le civisme bat son plein. OT Terres d’Aveyron

Poterie du Don Le Fel

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Le Fel Autres Lieu Le Fel Adresse Poterie du Don Ville Le Fel lieuville Poterie du Don Le Fel

Le Fel Le Fel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-fel/

Exposition regards multiples Le Fel 2022-05-15 was last modified: by Exposition regards multiples Le Fel Le Fel 15 mai 2022

Le Fel