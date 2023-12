Cet évènement est passé Exposition : Regards et tremblements – Face aux perceptions Bar à Bulles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Bar à Bulles Paris, 13 décembre 2023, Paris. Du mercredi 13 décembre 2023 au vendredi 12 janvier 2024

.Tout public. gratuit Le 8 septembre 2023, un violent séisme secouait le Maroc et sa province d’Al Haouz. Stéphane Duprat et Lily Chavance se sont rendus sur les lieux pour documenter la catastrophe. En rentrant des villages affectés de la province d’Imouzzer Ida Outanane, proche d’Agadir, les deux photojournalistes sont allés trois jours à Marrakech. C’est une fois sur place qu’ils ont décidé de monter un projet leur permettant de sortir du chemin conventionnel de la presse et de la diffusion d’informations. S’affranchissant de tout spectaculaire et se libérant des images sensationnelles, Stéphane et Lily sont allés à la rencontre de Marrakchis afin de saisir leurs histoires et leurs paroles directes. Lors de ce travail, ils ont réalisé une divergence significative des perceptions: quelques jours après le séisme, à quelques rues d’intervalles, alors que certains dormaient dehors après l’effondrement de leurs maisons, d’autres n’avaient ressenti aucune secousse le soir même. Exposition du 13 décembre 2023 au 12 janvier 2024. Vernissage le 13 décembre de 19h30 à 22h. Événement en entrée libre. Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/regards-et-tremblements-face-aux-perceptions/ https://fb.me/e/14jYM2oIR https://fb.me/e/14jYM2oIR

