Exposition « Regards des deux rives » d’Annie Wilkes Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition « Regards des deux rives » d’Annie Wilkes Saint-Pair-sur-Mer, 23 mai 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Exposition « Regards des deux rives » d’Annie Wilkes Saint-Pair-sur-Mer

2022-05-23 15:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer Annie Wilkes D’origine Franco-Britannique, Annie Wilkes a toujours été passionnée par l’art. Ces deux influences linguistiques et culturelles se sont traduites dans son art qui incorpore son profond attachement à ces lieux où elle a grandi. Traversant la Manche pendant les vacances scolaires elle retrouvait ses grands-parents français dans leur villa à Jullouville. Les balades à pieds sur la plage, les bains de mer en tout temps, la saveur des ajoncs sur les sentiers côtiers, les aventures à Chaussey et les paysages verdoyants qu’elle a découverts à vélo sont des thèmes qu’elle explore dans son art. Toutes ventes d »œuvres d’art et de cartes seront pour deux causes qui l’ont touchées personnellement : les associations Motor Neurone Disease (la maladie de Charcot) et Blood Cancer UK (pour la leucémie). E-mail : anniewilkes60@hotmail.com Horaires d’ouverture :

lundi de 15h00 à 18h00.

Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.

Dimanche de 10h00 à 14h00. Gratuit. Annie Wilkes D’origine Franco-Britannique, Annie Wilkes a toujours été passionnée par l’art. Ces deux influences linguistiques et culturelles se sont traduites dans son art qui incorpore son profond attachement à ces lieux où elle a grandi… officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 http://www.saintpairsurmer.fr/ Annie Wilkes D’origine Franco-Britannique, Annie Wilkes a toujours été passionnée par l’art. Ces deux influences linguistiques et culturelles se sont traduites dans son art qui incorpore son profond attachement à ces lieux où elle a grandi. Traversant la Manche pendant les vacances scolaires elle retrouvait ses grands-parents français dans leur villa à Jullouville. Les balades à pieds sur la plage, les bains de mer en tout temps, la saveur des ajoncs sur les sentiers côtiers, les aventures à Chaussey et les paysages verdoyants qu’elle a découverts à vélo sont des thèmes qu’elle explore dans son art. Toutes ventes d »œuvres d’art et de cartes seront pour deux causes qui l’ont touchées personnellement : les associations Motor Neurone Disease (la maladie de Charcot) et Blood Cancer UK (pour la leucémie). E-mail : anniewilkes60@hotmail.com Horaires d’ouverture :

lundi de 15h00 à 18h00.

Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.

Dimanche de 10h00 à 14h00. Gratuit. Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Saint-Pair-sur-Mer Adresse Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Saint-Pair-sur-Mer Departement Manche

Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pair-sur-mer/

Exposition « Regards des deux rives » d’Annie Wilkes Saint-Pair-sur-Mer 2022-05-23 was last modified: by Exposition « Regards des deux rives » d’Annie Wilkes Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 23 mai 2022 manche Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer Manche