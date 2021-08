Saint-Sornin Tour de Broue Charente-Maritime, Saint-Sornin Exposition « Regards d’enfants » Tour de Broue Saint-Sornin Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Venez admirer les animaux du marais, réels ou imaginaires, qui peuplent les esprits des enfants des écoles de Moêze et Beaugeay. L’exposition en extérieur présente le travail de ces enfants vivent quotidiennement dans le marais qui fait partie intégrante de leur paysage.

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

