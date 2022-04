Exposition : “Regards de Femmes” de France Lamory et de Josette Miss-Amand Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Exposition : “Regards de Femmes” de France Lamory et de Josette Miss-Amand Argentan, 1 juin 2022, Argentan. Exposition : “Regards de Femmes” de France Lamory et de Josette Miss-Amand Espace Xavier Rousseau 4 Rue Charles Léandre Argentan

2022-06-01 – 2022-06-19 Espace Xavier Rousseau 4 Rue Charles Léandre

Argentan Orne Du 11 au 19 juin l’Espace Xavier Rousseau vous propose une exposition de peintures et de sculptures “Regards de femmes”, vision de deux femmes artistes, France Lamory et Josette Miss-Amand sur la femme d’ici et d’ailleurs. Du 11 au 19 juin l’Espace Xavier Rousseau vous propose une exposition de peintures et de sculptures “Regards de femmes”, vision de deux femmes artistes, France Lamory et Josette Miss-Amand sur la femme d’ici et d’ailleurs. +33 2 33 67 81 40 http://www.loisirs-argentan-exr.org/index.html Du 11 au 19 juin l’Espace Xavier Rousseau vous propose une exposition de peintures et de sculptures “Regards de femmes”, vision de deux femmes artistes, France Lamory et Josette Miss-Amand sur la femme d’ici et d’ailleurs. Espace Xavier Rousseau 4 Rue Charles Léandre Argentan

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Espace Xavier Rousseau 4 Rue Charles Léandre Ville Argentan lieuville Espace Xavier Rousseau 4 Rue Charles Léandre Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Exposition : “Regards de Femmes” de France Lamory et de Josette Miss-Amand Argentan 2022-06-01 was last modified: by Exposition : “Regards de Femmes” de France Lamory et de Josette Miss-Amand Argentan Argentan 1 juin 2022 argentan Orne

Argentan Orne