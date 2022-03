[Exposition] Regards d’autrefois Varaville Varaville Catégories d’évènement: Calvados

Varaville

[Exposition] Regards d’autrefois Varaville, 30 juillet 2022, Varaville. [Exposition] Regards d’autrefois Varaville

2022-07-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-09-10 18:00:00 18:00:00

Varaville Calvados Varaville Loin de verser dans la nostalgie cette exposition, de cartes postales anciennes et de photos inédites, se veut propice à l’étonnement voire à l’amusement. Découvrez un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. Un temps où le tramway croisait, sur le chemin qui le menait à Caen, des calèches tirées par des chevaux et des ouvriers juchés sur leurs vélos. Un temps où les concours hippiques de Varaville étaient un lieu de rendez-vous, de distraction et un concours d’élégance pour les dames. Loin de verser dans la nostalgie cette exposition, de cartes postales anciennes et de photos inédites, se veut propice à l’étonnement voire à l’amusement. Découvrez un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. Un temps où le tramway… +33 2 31 24 73 83 Loin de verser dans la nostalgie cette exposition, de cartes postales anciennes et de photos inédites, se veut propice à l’étonnement voire à l’amusement. Découvrez un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître. Un temps où le tramway croisait, sur le chemin qui le menait à Caen, des calèches tirées par des chevaux et des ouvriers juchés sur leurs vélos. Un temps où les concours hippiques de Varaville étaient un lieu de rendez-vous, de distraction et un concours d’élégance pour les dames. Varaville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Varaville Autres Lieu Varaville Adresse Ville Varaville lieuville Varaville Departement Calvados

Varaville Varaville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varaville/

[Exposition] Regards d’autrefois Varaville 2022-07-30 was last modified: by [Exposition] Regards d’autrefois Varaville Varaville 30 juillet 2022 Calvados Varaville

Varaville Calvados