Daubeuf-Serville Seine-Maritime Daubeuf-Serville En 2022, nous vous invitons à venir découvrir le domaine à travers le regard d’artistes. Exposition annuelle dans le hall du château : cette année le hall du Château accueille sa 4e exposition. Au fil des saisons, au fil des ans depuis son ouverture au public, nos visiteurs s’émerveillent, se promènent et partagent des moments qui deviennent des souvenirs. En 2022, nous vous invitons à venir découvrir le domaine à travers le regard d’artistes. A leur manière, ils ont retranscrit leur vision, nous laissant une trace de leur interprétation à l’aquarelle, l’encre de Chine, ou encore par le prisme de la photographie… Amelia CASTANHEIRA PRAZERES, Alexandre CLÉRISSE, Adrien JORGE, Sergei PIETILA, Christelle TEA… Informations pratiques :

Ouvert aux mêmes horaires que les jardins, accès compris dans le prix d’entrée.

Exposition située dans le hall du château. Contact :

communication-daubeuf@orange.fr

