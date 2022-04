Exposition – REGARDS CROISÉS Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Exposition – REGARDS CROISÉS Soorts-Hossegor, 8 avril 2022, Soorts-Hossegor. Exposition – REGARDS CROISÉS Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor

2022-04-08 13:00:00 – 2022-05-01 19:00:00 Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin

Soorts-Hossegor Landes Exposition Regards croisés : Laurent de Vismes / Jules Cier L’exposition de printemps accueille les artistes Jules Cier et Laurent de Vismes, deux jeunes talents locaux qui portent un regard croisé sur les Landes.

Du vendredi 8 avril au dimanche 1er mai au Sporting-Casino.

Entrée libre de 13h à 19h (fermé le lundi). Exposition Regards croisés : Laurent de Vismes / Jules Cier Exposition Regards croisés : Laurent de Vismes / Jules Cier L’exposition de printemps accueille les artistes Jules Cier et Laurent de Vismes, deux jeunes talents locaux qui portent un regard croisé sur les Landes.

Du vendredi 8 avril au dimanche 1er mai au Sporting-Casino.

Entrée libre de 13h à 19h (fermé le lundi). Exposition Regards Croisés

Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT Hossegor

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Soorts-Hossegor Adresse Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Ville Soorts-Hossegor lieuville Sporting Casino 119 Avenue Maurice Martin Soorts-Hossegor Departement Landes

Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor/

Exposition – REGARDS CROISÉS Soorts-Hossegor 2022-04-08 was last modified: by Exposition – REGARDS CROISÉS Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor 8 avril 2022 Landes Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor Landes