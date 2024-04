Exposition « Regards complices. Collections et Tapisseries » Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot, vendredi 5 juillet 2024.

Exposition « Regards complices. Collections et Tapisseries » Musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Exposition sur la Tapisserie des 20ème et 21ème siècle à découvrir tout au long d’un parcours, en regard de certaines toiles, sculptures et gravure de la collection du Musée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-11-15

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

