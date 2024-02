EXPOSITION « REGARDEZ À DEUX FOIS » Maraussan, vendredi 1 mars 2024.

EXPOSITION « REGARDEZ À DEUX FOIS » Maraussan Hérault

Regardez à deux fois l’exposition d’Yvan Clamens et Alain Fornells, tous deux membres de la Palette Portiragnaise. Alain Fornells, infirmier et artiste, est un créateur de mondes, alliant timidité et récits captivants. Quant à Yvan Clamens, c’est un artiste qui apprécie le détournement. Une exposition qui ne manquera pas de susciter l’émerveillement et la réflexion chez les visiteurs.

Vernissage de l’exposition le vendredi 8 mars à 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 09:30:00

fin : 2024-03-27 12:30:00

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie mediatheque.maraussan@ladomitienne.com

