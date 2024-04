Exposition « Regarder l’invisible » Espace Frans Krajcberg Paris, jeudi 25 avril 2024.

Exposition « Regarder l’invisible » Espace Frans Krajcberg Paris Jeudi 25 avril, 18h30

L’Espace Frans Krajcberg, Centre d’Art contemporain Art et Nature accueille du 25 avril au 24 juin 2024 les artistes Marie Gueydon de Dives et Benoît Fournier. Une première collaboration entre deux artistes plasticiens, engagés, qui dialoguent librement avec les œuvres de Frans Krajcberg exposées dans les salles permanentes. Une rencontre pour approfondir nos rapports à la Nature et, comme le voulait Frans Krajcberg, souligner le rôle essentiel de l’Artiste dans le combat environnemental.

Unis par leurs démarches « au plus près de la Nature », Marie Gueydon de Dives et Benoit Fournier croisent pour la première fois leur travail. Les œuvres présentées jouent avec les échelles, les textures, les couleurs ou les matières. Leur puissance poétique, révélée avec subtilité, bouleverse notre perception en douceur et nous invite à revisiter notre relation au « Vivant ». Bois, argile, tissus, charbon, lichens, graines, feuilles… sont autant d’ex-voto naturels qui appellent à la contemplation du moindre détail.

Espace Frans Krajcberg 21 Avenue du Maine, Paris Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris