Dans le cadre du projet ARRISKUA de prévention et de gestion des risques littoraux sur le littoral basque que nous portons au CPIE littoral basque, nous avons le plaisir d’accueillir à Asporotsttipi la Maison de la Corniche, l’exposition REGARD (Réduction et gestion des micropolluants sur la métropole bordelaise) créée par Bordeaux métropole en collaboration avec Cap Sciences. C’est une exposition itinérante sur le thème des micropolluants créée dans le cadre du programme de recherche local REGARD sur la pollution des milieux aquatiques par les micro-polluants. Les impacts des pollutions sur le milieu aquatique, les habitats et écosystèmes et espèces associées sont présentés. Quels sont les micropolluants ? Quels sont leurs impacts ? Quel est l’origine de la pollution ? Comment agir en tant que citoyen ? L’exposition est composée en 3 parties, comprendre, se sensibiliser et s’impliquer et propose des supports pédagogiques interactifs ; panneaux rétroéclairés, maquettes, tablettes tactiles, bornes interactives, etc. Venez tester et enrichir vos connaissances sur le sujet !

Entrée libre

