Tréfumel Côtes d’Armor Tréfumel Au gré de leurs balades les équipes des Maisons Nature ont su immortaliser les voyageurs des mers. Entre bois, cordage, métal, rouille, … Embarquement immédiat ! Exposition intérieure. maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 93 42 Au gré de leurs balades les équipes des Maisons Nature ont su immortaliser les voyageurs des mers. Entre bois, cordage, métal, rouille, … Embarquement immédiat ! Exposition intérieure. Carmeroc 47 Route de Le Quiou Tréfumel

