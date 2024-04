Exposition Regard sur l’art contemporain Médiathèque Les Carmes Pertuis, vendredi 5 avril 2024.

À l'occasion des 40 ans de l'Artothèque intercommunale de la Métropole Aix-Marseille-Provence, une vingtaine d'œuvres contemporaines vous sont présentées autour de la thématique du portrait.

À l’occasion des 40 ans de l’Artothèque intercommunale de la Métropole Aix-Marseille-Provence, une vingtaine d’œuvres contemporaines vous sont présentées autour de la thématique du portrait. Cette exposition permet de vous faire découvrir le fonctionnement d’une artothèque et des œuvres d’artistes contemporains locaux notamment les œuvres de l’artiste plasticien Denis Brun, présent le samedi 6 avril à la médiathèque.



Denis Brun est un artiste plasticien et musicien basé à Marseille. Diplômé de la Villa Arson à Nice en 1994, il a également été l’assistant de Ben Vautier en 1989. Son œuvre artistique embrasse une multitude de médiums, de la céramique à la peinture sur divers supports, en passant par la couture expérimentale, la vidéo, la photographie, le dessin, les collages et les installations. Inspiré par la culture pop des années 80/90/2000, la musique rock/techno et la culture anglo-saxonne, il crée un univers artistique singulier, à la fois poétique et faussement naïf. .

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

