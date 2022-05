Exposition : “Regard nature” Plémy, 1 mai 2022, Plémy.

Exposition : “Regard nature” Plémy

2022-05-01 – 2022-06-30

Plémy Côtes d’Armor Plémy

“À l’occasion d’une balade dans le bourg de Plémy, découvrez les richesses naturelles du territoire à travers 40 toiles installées sur différents sites : place de la mairie, autour de l’église, à proximité des salles communales (Khéops, maison des associations, Saint-Limon), des écoles, du restaurant scolaire…

Gratuite et accessible à tous, cette exposition s’inscrit dans la démarche d’atlas de biodiversité intercommunale menée conjointement par Lamballe Terre et Mer et l’association Vivarmor Nature.

À raison d’une espèce par commune, cette exposition de photographies d’amateurs ou de professionnels a pour objectif de mettre en lumière la diversité du territoire, et de montrer l’intérêt et la fragilité de ce patrimoine naturel.

”

+33 2 96 60 20 20 http://www.plemy.fr/

“À l’occasion d’une balade dans le bourg de Plémy, découvrez les richesses naturelles du territoire à travers 40 toiles installées sur différents sites : place de la mairie, autour de l’église, à proximité des salles communales (Khéops, maison des associations, Saint-Limon), des écoles, du restaurant scolaire…

Gratuite et accessible à tous, cette exposition s’inscrit dans la démarche d’atlas de biodiversité intercommunale menée conjointement par Lamballe Terre et Mer et l’association Vivarmor Nature.

À raison d’une espèce par commune, cette exposition de photographies d’amateurs ou de professionnels a pour objectif de mettre en lumière la diversité du territoire, et de montrer l’intérêt et la fragilité de ce patrimoine naturel.

”

Plémy

dernière mise à jour : 2022-04-29 par