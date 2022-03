Exposition – Refuge Kaysersberg Vignoble, 20 mai 2022, Kaysersberg Vignoble.

Exposition – Refuge Kaysersberg Vignoble

2022-05-20 – 2022-05-26

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

0 EUR La plasticienne néerlandaise Anna van Bohemen trouve « Refuge » dans le cadre hors du temps de l’Abbaye d’Alspach. Un choix qui ne doit rien au hasard : l’abbaye, au milieu d’un site de recyclage du papier, témoigne de notre ancienne culture et de notre mode de vie actuel. Les installations de l’artiste symbolisent les différentes fonctions d’un espace en tant que refuge et dépositaire de la culture. Papier, journaux, cire, poèmes brodés, fil de fer, osier, canne, bois, Anna van Bohemen est une touche-à-tout qui a déjà exposé dans de nombreuses galeries et lors d’événements consacrés au papier en Belgique, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas…

