Exposition (re)FLEXIONS Rue Kergillouard Ploumagoar, samedi 3 février 2024.

Exposition (re)FLEXIONS Rue Kergillouard Ploumagoar Côtes-d’Armor

Dans le cadre des Olympiades culturelles, Place au sport à Ploumagoar ! Venez découvrir une exposition de l’artiste Chloé Ruchon, qui détourne matériel sportif et symboles de victoires pour s’interroger sur l’importance de la réussite, tant sur le terrain sportifs que social. Qui n’a jamais souhaité un peu de reconnaissance, rêvé d’être dans la lumière, sur la plus haute marche du podium, juste…l’espace d’un instant…. Dans notre société où la course à célébrité est sur tous nos réseaux, n’est-il pas intéressant de se poser la question de ce qu’elle représente vraiment. La réussite est-elle réelle, imaginaire, accessible, faite d’étapes et d’échecs ? Que signifie réussir ? Et comment matérialiser cet instant si fugace qui ne dure que l’espace d’un instant ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:30:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Rue Kergillouard PloumExpo

Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne culture@ville-ploumagoar.fr

L’événement Exposition (re)FLEXIONS Ploumagoar a été mis à jour le 2024-01-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol