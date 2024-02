Exposition RÉFLEX 2024 – « L’expo témoin du sport » Piscine Yvonne Godard Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 08 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit sous condition

Tarif : entrée aquatique

À quelques mois de l’ouverture des prochains Jeux, la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris et le groupe Récréa, leader de la gestion et de l’animation d’équipements aquatiques et de loisirs en France, proposent un moment de rencontres, de partage et d’émotions sportives dans 5 piscines parisiennes jusqu’au 8 septembre 2024.

Avec l’exposition RÉFLEX 2024 «L’EXPO TÉMOIN DU SPORT», le groupe Récréa

propose une initiative audacieuse qui fusionne l’univers de la création artistique

avec le monde aquatique.

Ainsi, entre deux longueurs, les nageurs seront invités

à s’immerger dans une expérience multisensorielle unique. L’acoustique

particulière de l’eau, la réflexion de la lumière et le caractère insolite du lieu

offriront un cadre inattendu et fascinant aux clichés de Stéphane ALLAMAN.

87 clichés répartis dans 5 piscines emblématiques parisiennes :

Piscine Joséphine Baker (13e arrondissement)

Piscine Suzanne Berlioux – Les Halles (1er arrondissement)

Piscine Champerret (17e arrondissement)

Piscine Georges Hermant (19e arrondissement)

Piscine Yvonne Godard (20e arrondissement)

Piscine Yvonne Godard 7 rue Serpollet 75020 Paris

Contact :

Stéphane Allaman