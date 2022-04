EXPOSITION “REFLETS DE NOS VIES MASQUEES”DE SOPHIE FLEPP, 30 avril 2022, .

EXPOSITION “REFLETS DE NOS VIES MASQUEES”DE SOPHIE FLEPP

2022-04-30 15:00:00 – 2022-05-01 18:30:00

Artiste plasticienne qui réalise depuis 2008 des œuvres liées à la transformation de notre rapport au corps, confinée mais créative, Sophie Flepp poursuit son travail de recherche sociale et de questionnement sur l’avenir de l’homme.Pour cette réalisation, pas d’atelier, retour aux basiques et à la couleur plutôt que la transparence et le noir et blanc, pour paradoxalement donner plus d’âme à ces portraits en mi anonymat.

Dans toutes ses œuvres, Sophie aime exprimer la dualité du monde dans lequel nous évoluons :

D’un côté, la dissimulation, nos sens bridés vue, odorat, goût –, nos repères chamboulés, notre vulnérabilité : victime des maux de sa modernité, l’homme se confronte à l’extérieur.

De l’autre la protection, le soin, la guérison et le reflet de notre propre comédie humaine, de ce qui nous entoure et donne l’espoir de continuer à vivre cette « masquerade ».

