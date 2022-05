Exposition « Reflet de Bretagne » – Fête de la Bretagne Saint-Cast-le-Guildo, 21 mai 2022, Saint-Cast-le-Guildo.

Exposition « Reflet de Bretagne » – Fête de la Bretagne Rotonde de la salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo

2022-05-21 – 2022-05-22 Rotonde de la salle d’Armor Boulevard de la Mer

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor

L’exposition « Reflet de Bretagne » du Musée de Bretagne sera accessible gratuitement. Depuis plus de 160 ans le musée de Bretagne et avant lui son prédécesseur le Musée des beaux-arts et d’Archéologie, collectent des photographies sur l’ensemble du territoire. Parmi ces milliers d’images, l’exposition itinérante choisit de s’intéresser plus particulièrement aux nombreux portraits conservés dans cette collection. Sont abordés dans cette exposition les photographes et leurs ateliers, la photographie comme mémoire familiale. Confrontée aux regards d’antan, cette exposition nous amène à observer notre propre pratique influencée aujourd’hui par les technologies du numérique. La photographie apparaît tant comme une archive familiale que comme un témoignage.

