Exposition Réel eRé@l Caen, 8 avril 2022, Caen.

Exposition Réel eRé@l Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mittérand Caen

2022-04-08 – 2022-06-05 Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mittérand

Caen Calvados

N’est-ce pas le propre de toute activité artistique de produire de l’irréel à partir du réel ? C’est ce que proposent les photographes du collectif Surface Sans Cible à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Ils interprètent, chacun avec sa sensibilité, sa diversité et son imagination, le thème du Réel/Irréel.

La réalité tangible qui émerge de leur imaginaire, c’est UNE image, ou DES images. Une photo ou une vidéo. Un instantané ou un déroulé.

Chaque photographe, écrivant avec la lumière, présente son irréalité, ses fantasmes et ses mirages Ils nous font nous échapper de notre terre à terre en songerie d’ailleurs, dans une douce rêvasserie, dans une hypnose tranquille.

Entre perception et sensation, le public se déplace dans différents univers comme dans un itinéraire initiatique. Il traverse différents mondes aux évocations poétiques ou littéraires.

Parmi les étapes de ce cheminement dans ces pays imaginaires, il y a les ombres portées de Sylvie Bricon qui dessinent les fantômes de l’allégorie de la Caverne ; on se prend à s’évader sur les poèmes en images de Tolumert qui nous chantent des éclats de mots et de formes ; on se surprend troublé, par la créature de Jean-Marc Léger et son sourire numérique ; et l’on est fasciné par les déstructurations architecturales de Jean-Paul Sibbille et de Claude Py. On se prend à rêver sur les paysages tourmentés et baudelairiens de Linaupe Carter ; on est hypnotisé par les tableaux chiffrés de codes littéraires de Robert Hue et les déformations psychédéliques de Benoît Lechartier et de Joël Blanchon.Animations dans les bibliothèques de quartiers

5 animations seront organisées dans les bibliothèques de quartiers par les photographes du collectif Surface Sans Cible.

Des séances de prises de vues “Portraits Binaires” ; maquillage, postiches, chapeaux et costumes, faites-vous photographier tel que vous êtes ou tel que vous aimeriez être ; en super-héros, personnage de BD, en Napoléon ou savant fou… Les images seront restituées sous une forme originale à chaque participant et exposées dans les bibliothèques de quartiers.Soirée inaugurale (visites théâtralisées)vendredi 8 avril 2022 – Tocqueville – 18hAnimations dans les bibliothèques de quartiersmercredi 6 avril – Grâce de Dieu – 14h-18hsamedi 16 avril – Folie Couvrechef – 14h – 18hsamedi 23 avril – Maladrerie – 14h-18hmercredi 27 avril – Chemin Vert – 14h-18hsamedi 30 avril – Pierre Heuzé – 14h-18hVisites commentées et animations portraitssamedi 9 avril – Tocqueville – 14hsamedi 7 mai – Tocqueville – 14hsamedi 4 juin – Tocqueville – 14h

N’est-ce pas le propre de toute activité artistique de produire de l’irréel à partir du réel ? C’est ce que proposent les photographes du collectif Surface Sans Cible à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Ils interprètent, chacun…

presse@surfacesanscible.fr +33 6 61 15 66 95 http://surfacesanscible.fr/WP/

N’est-ce pas le propre de toute activité artistique de produire de l’irréel à partir du réel ? C’est ce que proposent les photographes du collectif Surface Sans Cible à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Ils interprètent, chacun avec sa sensibilité, sa diversité et son imagination, le thème du Réel/Irréel.

La réalité tangible qui émerge de leur imaginaire, c’est UNE image, ou DES images. Une photo ou une vidéo. Un instantané ou un déroulé.

Chaque photographe, écrivant avec la lumière, présente son irréalité, ses fantasmes et ses mirages Ils nous font nous échapper de notre terre à terre en songerie d’ailleurs, dans une douce rêvasserie, dans une hypnose tranquille.

Entre perception et sensation, le public se déplace dans différents univers comme dans un itinéraire initiatique. Il traverse différents mondes aux évocations poétiques ou littéraires.

Parmi les étapes de ce cheminement dans ces pays imaginaires, il y a les ombres portées de Sylvie Bricon qui dessinent les fantômes de l’allégorie de la Caverne ; on se prend à s’évader sur les poèmes en images de Tolumert qui nous chantent des éclats de mots et de formes ; on se surprend troublé, par la créature de Jean-Marc Léger et son sourire numérique ; et l’on est fasciné par les déstructurations architecturales de Jean-Paul Sibbille et de Claude Py. On se prend à rêver sur les paysages tourmentés et baudelairiens de Linaupe Carter ; on est hypnotisé par les tableaux chiffrés de codes littéraires de Robert Hue et les déformations psychédéliques de Benoît Lechartier et de Joël Blanchon.Animations dans les bibliothèques de quartiers

5 animations seront organisées dans les bibliothèques de quartiers par les photographes du collectif Surface Sans Cible.

Des séances de prises de vues “Portraits Binaires” ; maquillage, postiches, chapeaux et costumes, faites-vous photographier tel que vous êtes ou tel que vous aimeriez être ; en super-héros, personnage de BD, en Napoléon ou savant fou… Les images seront restituées sous une forme originale à chaque participant et exposées dans les bibliothèques de quartiers.Soirée inaugurale (visites théâtralisées)vendredi 8 avril 2022 – Tocqueville – 18hAnimations dans les bibliothèques de quartiersmercredi 6 avril – Grâce de Dieu – 14h-18hsamedi 16 avril – Folie Couvrechef – 14h – 18hsamedi 23 avril – Maladrerie – 14h-18hmercredi 27 avril – Chemin Vert – 14h-18hsamedi 30 avril – Pierre Heuzé – 14h-18hVisites commentées et animations portraitssamedi 9 avril – Tocqueville – 14hsamedi 7 mai – Tocqueville – 14hsamedi 4 juin – Tocqueville – 14h

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mittérand Caen

dernière mise à jour : 2022-05-15 par