Exposition Red Dito Centre culturel Jacques Prévert

Exposition Red Dito Centre culturel Jacques Prévert, 7 mars 2022, . Exposition Red Dito

du lundi 7 mars au samedi 9 avril à Centre culturel Jacques Prévert Concepteur graphique de clips vidéos, génériques TV, publicités, affiches de spectacles, pochettes de disques, Red Dito se tourne vers la peinture car passionné d’art contemporain et c’est une révélation! En quelques mois, s’enchainent expos, galeries, émissions TV (Galerie Spolnick, Thé ou Café, Hôtel Drouot) puis les soirées «Art Changes Your World» parrainées par d’autres artistes sensibles à ses œuvres, le comédien Pascal Légitimus, les animateurs Alex Jaffray (Fr2), Nathalie Lebreton (Fr5, Notiseoton), le chanteur britannique Leee John of Imagination, icône Disco Funk, pour qui il réalise la pochette de son album aux couleurs Red Dito. Découvrez le monde graphique de Red Dito ! Centre culturel Jacques Prévert Place Pietrasanta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T23:59:00;2022-03-08T00:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T00:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T00:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T00:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T00:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-14T00:00:00 2022-03-14T23:59:00;2022-03-15T00:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T00:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T00:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T00:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T00:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T00:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T00:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T00:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T00:00:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T00:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T00:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T00:00:00 2022-03-27T00:59:00;2022-03-28T01:00:00 2022-03-28T00:59:00;2022-03-29T01:00:00 2022-03-29T00:59:00;2022-03-30T01:00:00 2022-03-30T00:59:00;2022-03-31T01:00:00 2022-03-31T00:59:00;2022-04-01T01:00:00 2022-04-01T00:59:00;2022-04-02T01:00:00 2022-04-02T00:59:00;2022-04-03T01:00:00 2022-04-03T00:59:00;2022-04-04T01:00:00 2022-04-04T00:59:00;2022-04-05T01:00:00 2022-04-05T00:59:00;2022-04-06T01:00:00 2022-04-06T00:59:00;2022-04-07T01:00:00 2022-04-07T00:59:00;2022-04-08T01:00:00 2022-04-08T00:59:00;2022-04-09T01:00:00 2022-04-09T17:00:00

Détails Autres Lieu Centre culturel Jacques Prévert Adresse Place Pietrasanta lieuville Centre culturel Jacques Prévert

Centre culturel Jacques Prévert https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//