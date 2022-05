Exposition – Reconnexion Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Exposition – Reconnexion Maison Folie Hospice d’Havré, 14 mai 2022, Tourcoing. Exposition – Reconnexion

du samedi 14 mai au samedi 22 octobre à Maison Folie Hospice d’Havré

Leurs œuvres interactives engagent diverses relations invisibles entre les corps et l’environnement. Ils proposent des mises en scène interactives où les spectateurs partagent des expériences sensorielles extraordinaires. Entrez en relation et en interconnexion avec leurs œuvres. Venez toucher l’invisible… Du lundi au dimanche de 13h30 à 18h00 Fermé les mardis et les jours fériés

Entrée libre

Entre rêve et réalité, le duo d’artiste Scenocosme nous emmène dans des univers artistiques où la technologie est mise au service du sensible, de la fragilité humaine. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

