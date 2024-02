EXPOSITION RÉCITAL MÉDIUM ART’S ŒUVRES INSPIRÉES & MESSAGES DE L’AU-DELÀ Nancy, samedi 16 mars 2024.

Dimanche

Exposition Débat Récital

Les artistes ne sont pas morts. Depuis l’astral, ils continuent de dessiner, de peindre, de sculpter, de poétiser, de composer, pour interpeller l’Humanité sur leur présence amoureuse et spirituelle. Les œuvres présentées sont issues de la manifestation des artistes de l’au-delà auprès des médiums-artistes de l’association.

Samedi 16 Mars

11h00 : ouverture

11h30 : vidéo-débat “Les Arts et la Médiumnité” ; “Poème : Séance spirite”

13h00 : vidéo-débat “Peinture & Sculpture” ; “Médiums Peintres en Réception”

14h30 : récital de chants et de musiques médiumniques

16h00 : vidéo-débat “Poésie & Danse : Messages” ; “Les Poèmes de l’Astral”

17h30 : vidéo-débat “Roman, Cinéma, et Théâtre, les Auteurs de l’Au-delà” ; “Prose médiumnique animée”

19h00 : fermeture

Dimanche 17 Mars

10h30 : ouverture

11h00 : vidéo-débat “Les Arts et la Médiumnité” ; “Médiums Peintres en réception”

12h30 : vidéo-débat “La Musique et les Esprits” ; Audition de musiques astrales

14h30 : récital de chants et de musiques médiumniques

16h00 : vidéo-débat “Poésie de l’Astral” ; “Médium Poète en Réception”

18h00 : fermeture

Un échange suivra chaque vidéo-débat où chacun pourra poser toute question en rapport avec le sujet.

En vertu du droit d’auteur, toute captation photo, vidéo et sonore ou reproduction du contenu de l’événement, n’est pas autorisée Nous vous remercions de votre compréhension.

Plusieurs parkings gratuits sont disponibles

Renseignements par téléphoneTout public

4 EUR.

36 Rue Mac Mahon,

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

