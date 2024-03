EXPOSITION Réalités alternatives Aubusson, samedi 16 mars 2024.

Le programme CURA, financé par le Ministère de la Culture avec le Centre national des arts plastiques (CNAP) a sélectionné 12 scènes nationales dont celle d’Aubusson pour accueillir des curateurs et imaginer ensemble une programmation d’expositions au sein du Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat en 2024 et 2025.

Annso Boulan et Dominique Moulon sont les deux professionnels que le théâtre et le Ministère ont choisis pour imaginer des expositions, en écho au projet artistique du Théâtre Jean Lurçat.

Pour cette première exposition, 5 artistes ou duo d’artistes seront exposés au sein du Centre Culturel et Artistique Jean-Lurçat et dans les rues de la ville d’Aubusson Hugo Arcier & Cyril Teste, Brodbeck et de Barbuat, Thibault Brunet, Noémie Goudal, Adrien M & Claire B. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-04-20

Avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

