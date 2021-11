Poissy Villa Savoye île de France, Poissy Exposition “Ready-Melts” de Philippe Biancotto Villa Savoye Poissy Catégories d’évènement: île de France

Poissy

Exposition “Ready-Melts” de Philippe Biancotto Villa Savoye, 12 octobre 2021, Poissy. Date et horaire exacts : Du 12 octobre au 12 décembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 17h

payant

Venez découvrir, à la villa Savoye, une exposition qui ne vous laissera pas de glace ! Découvrez l’exposition « Ready-Melts » qui matérialise « l’équilibre et la durée » pour Philippe Biancotto. Il associe ici ses métiers de plasticien et de photographe en détournant des objets chargés de mémoire et d’affects ayant atteint le statut d’objets-icônes. Dans un hommage en forme de pied-de-nez Pop aux Ready-mades, le plasticien sculpte dans la glace : accessoires de mode, mobiliers et pièces de la villa Savoye, qui deviennent périssables et disent l’insécurité, la fuite désorganisée du temps. Le photographe fige l’éphémère de ces créations. Du salon à la chambre des parents en passant par la cuisine découvrez les 13 points de vu de l’artiste. Expositions -> Photographie Villa Savoye 82 rue de Villiers Poissy 78300

Contact : Villa Savoye 0139650106 https://www.facebook.com/VillaSavoyeOfficiel

Date complète :

2021-10-12T10:00:00+02:00_2021-10-12T17:00:00+02:00;2021-10-13T10:00:00+02:00_2021-10-13T17:00:00+02:00;2021-10-14T10:00:00+02:00_2021-10-14T17:00:00+02:00;2021-10-15T10:00:00+02:00_2021-10-15T17:00:00+02:00;2021-10-16T10:00:00+02:00_2021-10-16T17:00:00+02:00;2021-10-17T10:00:00+02:00_2021-10-17T17:00:00+02:00;2021-10-19T10:00:00+02:00_2021-10-19T17:00:00+02:00;2021-10-20T10:00:00+02:00_2021-10-20T17:00:00+02:00;2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T17:00:00+02:00;2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T17:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T17:00:00+02:00;2021-10-24T10:00:00+02:00_2021-10-24T17:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T17:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T17:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T17:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T17:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T17:00:00+02:00;2021-10-31T10:00:00+01:00_2021-10-31T17:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T17:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T17:00:00+01:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T17:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T17:00:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T17:00:00+01:00;2021-11-07T10:00:00+01:00_2021-11-07T17:00:00+01:00;2021-11-09T10:00:00+01:00_2021-11-09T17:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T17:00:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T17:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T17:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T17:00:00+01:00;2021-11-14T10:00:00+01:00_2021-11-14T17:00:00+01:00;2021-11-16T10:00:00+01:00_2021-11-16T17:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T17:00:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T17:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T17:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T17:00:00+01:00;2021-11-21T10:00:00+01:00_2021-11-21T17:00:00+01:00;2021-11-23T10:00:00+01:00_2021-11-23T17:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T17:00:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T17:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T17:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T17:00:00+01:00;2021-11-28T10:00:00+01:00_2021-11-28T17:00:00+01:00;2021-11-30T10:00:00+01:00_2021-11-30T17:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T17:00:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T17:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T17:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T17:00:00+01:00;2021-12-05T10:00:00+01:00_2021-12-05T17:00:00+01:00;2021-12-07T10:00:00+01:00_2021-12-07T17:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T17:00:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T17:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T17:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T17:00:00+01:00;2021-12-12T10:00:00+01:00_2021-12-12T17:00:00+01:00

©Ph.Biancotto

